В США начнут проверять криминальное прошлое человека перед продажей ему 3D-принтера

Инициатор законопроекта, сенатор Дженифер Раджкумар, нацелена на закрытие лазейки, позволяющей осужденным преступникам, которым запрещено законно покупать огнестрельное оружие, создавать его компоненты с помощью 3D-печати.

Такое оружие невозможно проследить и оно получило название «призрачное оружие».

Законопроект AB A8132 предусматривает проверку на наличие судимости для тех, кто хочет купить 3D-принтер, способный изготовить огнестрельное оружие.

Также он запрещает продажу таких принтеров лицам с криминальным прошлым, которое не позволяет им владеть оружием.

Раджкумар подчёркивает, что напечатанное «призрачное оружие» может быть изготовлено любым человеком с помощью 3D-принтера стоимостью всего $150.