В США начнут проверять криминальное прошлое человека перед продажей ему 3D-принтера

В США начнут проверять криминальное прошлое человека перед продажей ему 3D-принтераОграничения имеют определённый смысл
В штате Нью-Йорк представлен законопроект, который, если будет принят, обяжет всех желающих приобрести 3D-принтер провести проверку криминального прошлого.
Инициатор законопроекта, сенатор Дженифер Раджкумар, нацелена на закрытие лазейки, позволяющей осужденным преступникам, которым запрещено законно покупать огнестрельное оружие, создавать его компоненты с помощью 3D-печати.
Такое оружие невозможно проследить и оно получило название «призрачное оружие».
Законопроект AB A8132 предусматривает проверку на наличие судимости для тех, кто хочет купить 3D-принтер, способный изготовить огнестрельное оружие.
Также он запрещает продажу таких принтеров лицам с криминальным прошлым, которое не позволяет им владеть оружием.
Раджкумар подчёркивает, что напечатанное «призрачное оружие» может быть изготовлено любым человеком с помощью 3D-принтера стоимостью всего $150.