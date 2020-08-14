В США начнут расследовать случаи появления НЛО

Источники сообщили, что изучением данной ситуацией ранее занимались Военно-морские силы, поскольку именно пилотами была зафиксирована большая часть НЛО. ”Откровенно говоря, если это что-то из-за пределов нашей планеты, это может быть даже лучше, чем если мы наблюдаем какой-то технологический скачок в производстве китайцев, русских или какого-то другого противника”, — поделился мнением председатель комитета по разведке сената США Марко Рубио.

Напомним, что нескольким ранее члены правительственной программы США по изучению НЛО сообщали о том, что ими были обнаружены обломки, возникшие ввиду крушения неопознанных летательных объектов. Кроме того, они также заявляли, что им удалось их изучить. Интересно, что в ряде случаев специалистами не были установлены материалы источников, что намекает на их внеземное происхождение.