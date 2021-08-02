В США начнут тестировать мозговые чипы на людях

Synchron — стартап, который обошёл компанию Neuralink, принадлежащую Маску, и первым получил разрешение на проведение таких экспериментов на людях. Речь идёт о США. Ранее Synchron провёл успешные эксперименты в Мельбурне. В ходе эксперимента, участники занимались онлайн-шопингом, переписывались в соцсетях и отправляли письма по электронной почте с помощью силы мысли. Все участники — парализованные люди.

Отмечается, что компания предлагает чипы под названием Stentrode, которые будут вживлять в мозг через через кровеносные сосуды у основания шеи. Процедура аналогична установке стентов в сердце. Использование этих нейрочипов не требует проведения хирургической операции. Ожидается, что они появятся на рынке через три-пять лет.