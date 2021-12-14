В США начнут учиться «перепрограммировать гены», чтобы увеличить продолжительность жизни людей

По словам основателей, в процессе изучения эпигенетических факторов, компания будет использовать модели машинного обучения, чтобы понять, как человеческие клетки меняются с возрастом. Предприниматели видят свою задачу в начале работы в выбранном направлении «уже сегодня», несмотря на то, что работа займёт «десятилетия». Они намерены научиться «эпигенетическому перепрограммированию», чтобы не просто остановить процесс старения, а повернуть его вспять.

«Проще говоря, мы хотим найти способ восстановить регенеративный потенциал, которым мы все обладали, когда были моложе, но почему-то утратили», — говорят предприниматели.

Стартап уже собрал $100 млн.