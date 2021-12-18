В США начнут запускать ракеты в космос с самолётов

Максимальная полезная нагрузка, которую LauncherOne будет выводить на солнечно-синхронную орбиту, составляет 300 кг. Запуск будет осуществлён компанией Virgin Orbit из Воздушно-космического порта Мохаве в штате Калифорния.

Ракета запустит ряд малых спутников для Пентагона, а также спутник STORK-3 для наблюдения за Землёй, полученные данные можно будет использовать для нужд сельского хозяйства. Кроме этих аппаратов, будет запущен SteamSat-2 — демонстрационный аппарат, назначение которого, — отработка новой технологии для космических двигателей от британской компании SteamJet Space System.