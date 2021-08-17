В США начнут заряжать электросамолёты в воздухе с помощью летающих зарядных станций

Bell подала патентную заявку на эту технологию ещё в прошлом году, но стало известно о ней 5 августа этого года. Как сообщает источник, компания предложила заряжать электросамолёты в воздухе. Реализовать это можно с помощью «летающей» зарядной станции, которая будет состоять из аккумуляторных батарей, штанги или кабеля, для подсоединения к летательному аппарату, и системы контроля подсоединения и отсоединения станции. Доставлять станцию смогут как беспилотники, так и пилотируемые аппараты.

Отмечается, что у электрических самолётов заряда хватает на 100 км. Поскольку в будущем многие компании планируют переходить на наземный и воздушный электротранспорт, инновационное зарядное устройство станет своевременным решением, которое необходимо довести до ума уже сейчас.