В США начнут защищать доходы детей-блогеров

Теперь часть денег, заработанных на аккаунте ребёнка в соцсетях, должна быть помещена в доверительный фонд до того момента, как он достигнет 18 лет.

Этот закон стал первым в своём роде в США. В настоящее время в Вашингтоне рассматривается аналогичный законопроект.

Начиная с 1 июля 2024 года, дети младше 16 лет, которые являются блогерами или участвуют в контенте своих родителей, будут иметь право на определённый процент дохода от этого контента, в зависимости от степени их участия. Если эти средства не будут переведены в доверительный фонд, ребёнок имеет право подать в суд.

Инициатором этого законодательства стала 15-летняя Шрейя Налламоту, которая обратилась с предложением к сенатору штата Дэвиду Келеру.

Шрейя выразила свою обеспокоенность возможной эксплуатацией детей в мире блоггинга. Келер, в свою очередь, выразил уверенность в том, что Иллинойс не будет единственным штатом, принявшим такой закон.