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В США наградили сразу два новых девайса Сбера

Подобными достижениями хочется гордиться!
Ежегодной выставке CES 2022 только предстоит открыть свои двери для посетителей — мероприятие намечено на 5-8 января 2022 года. Но уже сейчас её организаторы наградили своей премией российский Сбер.
В США наградили сразу два новых девайса Сбера

Речь идёт о ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top и SmartBadge — устройстве, анализирующем общение персонала с клиентами компании.

Награда CES за инновационность — для нас показатель того, что проектируя новые продукты, мы продолжаем движение в правильном направлении и с технологической точки зрения. Мы рады, что наша неустанная работа над такими разными устройствами получила высокую оценку международных экспертов.

Константин Круглов
Исполнительный директор SberDevices.

Напомним, что SberBox Top представляет медиаплеер, подключаемый к телевизору. Систему камеры и микрофонов устройства можно использовать для совершения видеозвонков, AR-игр и виртуальных занятий спортом. Устройство получило премию в категории «Домашние аудио/видео устройства и аксессуары».

SmartBadge досталась победа в номинации «Носимые устройства».

Источник: CES
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