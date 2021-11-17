В США наградили сразу два новых девайса Сбера

В США наградили сразу два новых девайса СбераПодобными достижениями хочется гордиться!
Речь идёт о ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top и SmartBadge — устройстве, анализирующем общение персонала с клиентами компании.
Награда CES за инновационность — для нас показатель того, что проектируя новые продукты, мы продолжаем движение в правильном направлении и с технологической точки зрения. Мы рады, что наша неустанная работа над такими разными устройствами получила высокую оценку международных экспертов.
Напомним, что SberBox Top представляет медиаплеер, подключаемый к телевизору. Систему камеры и микрофонов устройства можно использовать для совершения видеозвонков, AR-игр и виртуальных занятий спортом. Устройство получило премию в категории «Домашние аудио/видео устройства и аксессуары».
SmartBadge досталась победа в номинации «Носимые устройства».