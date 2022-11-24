В США напечатали дом на 3D-принтере

Разработчиком специального 3D-принтера является Центр передовых структур и композитов (ASCC). На этом устройстве впервые в мире напечатали настоящий дом. Печатный материал состоит из древесного волокна и биологических смол, полученных из экологически чистого сырья. Поэтому строение полностью перерабатываемое, что вписывается в текущую повестку.

Созданный прототип площадью 600 квадратных футов, или 55.74 квадратных метров, собрали за 12 часов. Электрификация строения заняла 2 часа, при этом работал только один электрик.

Специалисты ASCC предполагают, что BioHome3D может помочь решить проблему нехватки жилья в США, сократив затраты на материалы и рабочую силу, необходимые для строительства доступных домов. Только в штате Мэн наблюдается растущая нехватка около 20 тысяч единиц жилья по всему региону. По этой причине исследователи из Университета штата начали исследования, в результате которых предложили новый способ строительства..