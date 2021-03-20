В США напечатанные на 3D-принтере дома впервые займут целый район

Известно, что на участке площадью два гектара в городе Ранчо-Мираж будет построено с помощью 3D-принтера порядка 15 домов. Что интересно, для строительства стандартного объекта метражом 33 “квадрата” требуется меньше 24 часов.

В каждом доме будет находится несколько спален, ванных комнат и бассейн, которые будут выполнены в современном стиле середины века.

Стоит отметить, что такая инициатива родилась на фоне дефицита жилья в Калифорнии. Так, по данным источников, уже к 2025 году нужно будет построить 1,8-3,5 миллиона домов.