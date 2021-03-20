Наука и технологии
Сегодня в 10:06
В США напечатанные на 3D-принтере дома впервые займут целый район
Этот район будет в долине Коачелла
Издание The Guardian сообщило о том, что в США, а именно в долине Коачелла, напечатанные на 3D-принтере, впервые займут целый район. Оцениваются такие дома как минимум в 595 тысяч долларов и могут достигать 950 тысяч.
Известно, что на участке площадью два гектара в городе Ранчо-Мираж будет построено с помощью 3D-принтера порядка 15 домов. Что интересно, для строительства стандартного объекта метражом 33 “квадрата” требуется меньше 24 часов.
В каждом доме будет находится несколько спален, ванных комнат и бассейн, которые будут выполнены в современном стиле середины века.
Стоит отметить, что такая инициатива родилась на фоне дефицита жилья в Калифорнии. Так, по данным источников, уже к 2025 году нужно будет построить 1,8-3,5 миллиона домов.