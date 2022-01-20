В США нашли новое применение «умной» метке Apple AirTag

Так, например, в сети появилась информация о том, что американские пользователи начали использовать метку для отслеживания курьерских посылок. О том, как это происходит, рассказали наши коллеги из AppleInsider на примере истории супруги военнослужащего Валери Макналти.

Женщина положила AirTag в коробку с вещами, которую отправила с курьером на новое место жительства во время переезда. И как только дата доставки была просрочена, она посмотрела, где именно находится посылка с меткой.

Оказалось, что посылка не добралась до их нового дома, застряв на расстоянии, которое можно преодолеть всего за несколько часов. И в итоге Макналти добилась, что курьер привёз их с мужем вещи раньше, чем планировал изначально.