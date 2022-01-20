В США нашли новое применение «умной» метке Apple AirTag

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В США нашли новое применение «умной» метке Apple AirTagДостаточно необычное, учитывая, что это девайс для поиска потерянных вещей
Чуть менее года назад Apple представила смарт-метку AirTag. Несмотря на достаточно солидный срок с момента релиза, пользователи продолжают находит всё новое применение девайсу.
Так, например, в сети появилась информация о том, что американские пользователи начали использовать метку для отслеживания курьерских посылок. О том, как это происходит, рассказали наши коллеги из AppleInsider на примере истории супруги военнослужащего Валери Макналти.
Женщина положила AirTag в коробку с вещами, которую отправила с курьером на новое место жительства во время переезда. И как только дата доставки была просрочена, она посмотрела, где именно находится посылка с меткой.
Оказалось, что посылка не добралась до их нового дома, застряв на расстоянии, которое можно преодолеть всего за несколько часов. И в итоге Макналти добилась, что курьер привёз их с мужем вещи раньше, чем планировал изначально.
Источник: AppleInsider