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В США нашли новые почвенные вирусы

Нашли 14 новых вирусов
Специалисты из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в США изучили пробы почвы из штатов Канзас, Айова и Вашингтон, где почва более влажная.
В США нашли новые почвенные вирусы

В такой почве содержится больше бактерий-хозяев для почвенных вирусов-бактериофагов. В результате было выявлено 14 ранее неизученных вирусов.

При этом вирусов оказалось больше в сухой почве, потому что в ней меньше бактерий, но более разнообразны их популяции. И чем меньше бактерий, тем менее патогенными являются вирусы. Вместе с бактериофагами учёные обнаружили неизвестные виды эукариотических вирусов, которые заражают насекомых.

Источник: Lenta.ru
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