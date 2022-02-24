В США нашли новые почвенные вирусы

В такой почве содержится больше бактерий-хозяев для почвенных вирусов-бактериофагов. В результате было выявлено 14 ранее неизученных вирусов.

При этом вирусов оказалось больше в сухой почве, потому что в ней меньше бактерий, но более разнообразны их популяции. И чем меньше бактерий, тем менее патогенными являются вирусы. Вместе с бактериофагами учёные обнаружили неизвестные виды эукариотических вирусов, которые заражают насекомых.