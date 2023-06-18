В США нашли препарат, снижающий холестерин на 21%

Специалисты рассказали, что на снижение холестерина влияют препараты с бемпедоевой кислотой. А за счёт этого снижаются риски развития сердечно-сосудистых болезней.

В организованном Кливлендской клиникой исследовании приняли участие около 14 тысяч добровольцев с непереносимостью статинов. В результате приёма препаратов с бемпедоевой кислотой у участников уровень холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в среднем сократился на 21%. И на 13% снизился риск возникновения опасных сердечно-сосудистых болезней, включая сердечные приступы, инсульты и операции по открытию заблокированных кровеносных сосудов к сердцу.

«Исследование показало, что бемпедоевая кислота может быть ценной заменой для пациентов, которые не переносят адекватные дозы статинов или которым необходимо дальнейшее снижение уровня холестерина ЛПНП», — сообщили исследователи.

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