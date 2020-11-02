Наука и технологии
Сегодня 06:01
В США нашли способ ограничить покупку С-400 иностранцами
Достаточно хитрый, но вполне логичный ход
В сети появилась информация о том, что сенат США разработал новый законодательный документ, способный ограничить покупку С-400 иностранцами.
Так, правительство страны прямо сейчас работает над новым законопроектом, который запретит продавать американские истребители F-35 Lightning II и прочее передовое вооружение тем странам, которые будут закупаться угрожающими США иностранными технологиями. В их число вошли и российские системы С-400, сообщает Breaking Defense.
При этом также в Соединенных Штатах рассматривается инициатива, согласной которой страны Ближнего Востока, прежде чем приобрести американские технологии, должны будут проинформировать Вашингтон относительно целей и планов использования закупаемого оружия.
Страны, не входящие в НАТО, такие как Финляндия и Швейцария, также рассматривают возможность закупки F-35, и им также придется придерживаться новых правил, если какая-либо версия законопроектов будет принята.