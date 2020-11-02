В США нашли способ ограничить покупку С-400 иностранцами

Так, правительство страны прямо сейчас работает над новым законопроектом, который запретит продавать американские истребители F-35 Lightning II и прочее передовое вооружение тем странам, которые будут закупаться угрожающими США иностранными технологиями. В их число вошли и российские системы С-400, сообщает Breaking Defense.

При этом также в Соединенных Штатах рассматривается инициатива, согласной которой страны Ближнего Востока, прежде чем приобрести американские технологии, должны будут проинформировать Вашингтон относительно целей и планов использования закупаемого оружия.