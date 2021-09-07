В США нашли способ защитить людей от всех типов коронавируса

Поскольку COVID-19 постоянно мутирует, появляются новые штаммы, невосприимчивые к вакцинам, и с которыми не справляется иммунитет. В ходе исследований американские учёные изучили 40 видов антител, участвующих в иммунном ответе организма на коронавирус. Среди них были отобраны наиболее активные, после чего было проведено ещё одно исследование, показавшее, что антитела SARS2-38 универсальны и способны останавливать развитие любого штамма.

В дальнейшем планируется создавать на основе этих антител вакцины и препараты от коронавируса. Отмечается, что среди учёных пока нет единства о том, смогут ли в дальнейшем появиться штаммы, способные «обходить» антитела SARS2-38, и поэтому исследования продолжатся.