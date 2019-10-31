Наука и технологии
Сегодня 12:36
В США нашли способы уничтожения супероружия России
На данный момент выявлено всего три способа
Издание Defense News сообщило, что выявлено как минимум три способа, которые помогут США противодействовать угрозам, исходящим от ракет России и Китая.
По словам авторов, в первую очередь в Пентагоне необходимо определить ответственного за принятие главных решений, которые затрагивают системы командования, контроля, а также боевого управления и борьбы против гиперзвукового оружия.
Также отмечается, что Конгресс должен незамедлительно оказать поддержку усилиям по развертыванию космических датчиков, с помощью которых станет возможным отслеживание источников распространения данной угрозы.
В качестве третьего способа противодействия крылатым ракетам, авторы предлагают США обзавестись странами союзниками, такими как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, а также Израиль, на территории которых предполагается расположение соответствующих перехватчиков.