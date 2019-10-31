В США нашли способы уничтожения супероружия России

По словам авторов, в первую очередь в Пентагоне необходимо определить ответственного за принятие главных решений, которые затрагивают системы командования, контроля, а также боевого управления и борьбы против гиперзвукового оружия.

Также отмечается, что Конгресс должен незамедлительно оказать поддержку усилиям по развертыванию космических датчиков, с помощью которых станет возможным отслеживание источников распространения данной угрозы.

В качестве третьего способа противодействия крылатым ракетам, авторы предлагают США обзавестись странами союзниками, такими как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, а также Израиль, на территории которых предполагается расположение соответствующих перехватчиков.