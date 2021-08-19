В США нашли свидетельства подготовки Россией испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник»

Они, основываясь на словах экспертов Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, заявили о подготовке новейшей межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник».

В качестве свидетельства такой подготовки называют спутниковые снимки, которые были сделаны аппаратом американской аэрокосмической компании Capella Space. На этих снимках, по словам экспертов, присутствуют «явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты».

Что интересно, чуть ранее своё мнение об отечественном «Буревестнике» высказал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По его мнению, эта модель ракеты, вместе с океанской многоцелевой системой «Посейдон», является «ужасной».