В США назначили и.о. директора NASA. Им стал министр транспорта

В отрасли «не поняли», что это значит и почему выбор пал именно на этого чиновника. Как отмечает отраслевой портал SpaceNews, назначение Даффи вызвало удивление и негодование как в NASA, так и в космическом сообществе в целом.

Это связано с тем, что Даффи в принципе не имеет опыта работы в космической отрасли. Он никогда не был связан с NASA или вообще с комической отраслью.

Напомним, до этого Трамп внезапно отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, американского бизнесмена, который является профессиональным пилотом и космонавтом. Отзыв его кандидатуры связывают с тем, что он близок с вступившим в конфронтацию с Трампом Илоном Маском.