Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2025, 05:15
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В США назначили и.о. директора NASA. Им стал министр транспорта

Вместо отозванной кандидатуры друга Илона Маска
В США произошло новое назначение на пост руководителя NASA. Трамп назначил и.о. администратора агентства действующего министра транспорта Шона Даффи.
В США назначили и.о. директора NASA. Им стал министр транспорта

© USDOT

В отрасли «не поняли», что это значит и почему выбор пал именно на этого чиновника. Как отмечает отраслевой портал SpaceNews, назначение Даффи вызвало удивление и негодование как в NASA, так и в космическом сообществе в целом.

Это связано с тем, что Даффи в принципе не имеет опыта работы в космической отрасли. Он никогда не был связан с NASA или вообще с комической отраслью.

Напомним, до этого Трамп внезапно отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, американского бизнесмена, который является профессиональным пилотом и космонавтом. Отзыв его кандидатуры связывают с тем, что он близок с вступившим в конфронтацию с Трампом Илоном Маском.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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