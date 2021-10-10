В США назвали 5 видов своего самого смертоносного оружия

Об этом Иствуд написал в статье в военном издании 19FortyFive. По словам эксперта, ВВС США считают самым смертоносным следующее оружие.

GBU-43/B MOAB — бомба воздушного взрыва. Весит 10 тонн и производит взрыв, эквивалентный 11 тоннам тротила. Несмотря на, что не имеет проникающего действия, вполне способна уничтожать технику и живую силу, спрятанную в каньонах, ущельях и пещерах. Впервые была использована в Афганистане в 2017 году.

В армии называется Мать всех бомб. На службе американских ВВС состоит 15 единиц этой бомбы.