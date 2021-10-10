В США назвали 5 видов своего самого смертоносного оружия

В США назвали 5 видов своего самого смертоносного оружияКоторое состоит на службе в армии
Об этом Иствуд написал в статье в военном издании 19FortyFive. По словам эксперта, ВВС США считают самым смертоносным следующее оружие.
GBU-43/B MOAB — бомба воздушного взрыва. Весит 10 тонн и производит взрыв, эквивалентный 11 тоннам тротила. Несмотря на, что не имеет проникающего действия, вполне способна уничтожать технику и живую силу, спрятанную в каньонах, ущельях и пещерах. Впервые была использована в Афганистане в 2017 году.
В армии называется Мать всех бомб. На службе американских ВВС состоит 15 единиц этой бомбы.
B-52 Stratofortress — стратегический бомбардировщик. Самый старый и до сих пор, по мнению американских военных, один из самых смертоносных самолётов. Был принят на вооружение в 1955 году.
На борту может нести всё — от ядерных до обычных бомб, крылатых и гиперзвуковых ракет. Но в основном несёт управляемые бомбы, такие как Joint Direct Attack Munitions (JDAM).
B-2 Spirit — малозаметный стратегический бомбардировщик. Сказано. что в большинстве американских конфликтов B-2 участвует первым. Он может вылететь из США, дозаправиться в воздухе, сбросить бомбы на другие континенты, а затем вернуться домой. Как отмечается, эта машина — рекордсмен по длительности боевого вылета: в 2001 году он совершил миссию в Афганистане, которая длилась 44 часа.
F-35 Lightning II — многоцелевой малозаметный истребитель пятого поколения Оснащён средствами радиоэлектронной борьбы для глушения радаров противника и срыва атак вражеских истребителей или противоракетной обороны. Может нести управляемые JDAM, управляемые бомбы Paveway IV, различные ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля», а также крылатые ракеты Storm Shadow.
F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения. F-22 может нести две JDAM, две управляемые ракеты «воздух—воздух» с инфракрасной головкой самонаведения «Сайдвиндер», шесть ракет «воздух-воздух» средней дальности, а также оснащён 20-мм пушкой Гатлинга.