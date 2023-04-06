20:51, 06 апреля 2023
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В США назвали единственный эффективный способ борьбы с российскими огнемётными системами «Солнцепёк»Рассказал американский эксперт
Американское продемократическое издание Newsweek назвало единственный эффективный способ борьбы с российскими тяжёлыми огнемётными системами (ТОС) «Солнцепёк». Это стало комментарием на передачу «Солнцепёков» ВДВ России, который издание запросило у оборонного эксперта Дэвида Хэмблинга.
Фото: Wallpaperflare.com
По словам эксперта, единственный способ борьбы с «Солнцепёками» — обнаружить ТОС и обезвредить до начала атаки.
«Единственный эффективный способ противостоять ей — идентифицировать, определить местонахождение и обезвредить её пусковые установки до того, как их можно будет привести в действие», — высказался Хэмблинг.