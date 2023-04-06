В США назвали единственный эффективный способ борьбы с российскими огнемётными системами «Солнцепёк»

По словам эксперта, единственный способ борьбы с «Солнцепёками» — обнаружить ТОС и обезвредить до начала атаки.

«Единственный эффективный способ противостоять ей — идентифицировать, определить местонахождение и обезвредить её пусковые установки до того, как их можно будет привести в действие», — высказался Хэмблинг.