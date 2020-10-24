В США назвали единственный самолет НАТО, способный противостоять России

”Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения”, - поделились мнением специалисты в США.

В докладе отмечается, что при возникновении боевых действий именно этот самолет сможет прорвать систему ПВО российской стороны. Также отмечается, что страны НАТО, которые имеют отношение к контракту на поставку F-35, должны направить свои силы на улучшение своего воздушного флота, чтобы иметь в будущем возможность осуществлять совместные операции с эксплуатацией нового истребителя.