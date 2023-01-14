В США назвали ещё одно ключевое отличие советских танков от западных

Как отмечается, кроме логистики, проблемой станет и обещанное количество танков, которое никак не скажется на оперативной ситуации. Но что ещё важно, так это прожорливость западных танков — они потребляют больше топлива, чем советские, которые состоят на вооружении украинской армии.

К тому же для западных машин экипажи должны быть больше, чем для советских — 4 человека, а не 3. Нельзя забывать о весе зарубежных танков — они весят от 55 тонн, тогда как советские не более 50. Это может повлиять при переправах по мостам.

Кроме того, западные танки крупнее, поэтому им труднее находить укрытия.

«Плохая новость заключается в том, что более крупным западным танкам труднее прятаться в укрытиях, они потребляют больше топлива и нуждаются в большем экипаже — четырёх танкистах вместо трёх. Возможно, наиболее проблематичным из всего является то, что при весе 55 с лишним тонн они слишком тяжелы, чтобы безопасно пересекать многие украинские мосты», — сказано в материале издания Breaking Defense.