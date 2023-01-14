В США назвали главный минус передачи Украине западной бронетехники

Напомним, США пообещали поставить Украине БМП Bradley, Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колёсные танки AMX-10RC. Но как раз такое обилие разной техники и приведёт к проблемам, считают эксперты. Кроме того, поставки из разных источников требуют различных логистических цепочек, что также вызовет трудности.

По мнению специалистов, внедрение трёх новых и абсолютно разных броневиков приведёт к путанице и сложностям в обслуживании из-за различных технологических подходов. К тому же обучение работе с этой техникой должно быть индивидуальным для каждой модели.

«Обеспечение солдат разным вещевым снаряжением и рюкзаками ещё можно понять, но предоставление военным трёх разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведёт к оперативным проблемам», — отметили эксперты.