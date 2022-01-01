В США назвали «иррациональной» истерию из-за омикрон-штамма COVID-19

Чиновник считает, что рекордные цифры положительных тестов на «больное горло» не говорят о каком-то настоящем кризисе. По его словам, таковым является «иррациональная истерия» из-за свежей мутации, когда люди без симптомов часами сидят в ожидании тестов и в течение 10 дней не выходят на работу.

Отметим, что ранее ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что максимальная заболеваемость омикрон-штаммом COVID-19 в США ожидается через несколько недель, в конце января. К таким выводам он с коллегами пришёл на основании данных о территории Соединенных Штатов и ситуации с вакцинацией.