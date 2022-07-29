В США назвали качества российской ракеты «Изделие 305», используемой на Украине

По словам эксперта, об этих ракетах мало информации. ЛМУР запускаются с вертолётов Ка-52 и Ми-8, оборудованы оптико-электронной головкой самонаведения и АС-БПЛА — аппаратурой связи с беспилотным летательным аппаратом производства Рыбинского конструкторского бюро «Луч». При этом, по мнению Бутовского, «Изделия 305» оснащены американским блоком питания Tesla Electric и немецкими микросхемами Telefilter.

ЛМУР наводятся c помощью вышеуказанной АС-БПЛА, имеющей необычную каплевидную форму, которая подвешивается под левым коротким крылом на вертолётах Ка-52М. На Ми-8МНП-2 антенна для радиосвязи расположена в обтекателе носовой части.

Бутовский предположил, что ракеты, которые используются в ходе спецоперации на Украине, принадлежат ФСБ.

Эксперт коснулся и некоторых необычных характеристик ЛМУР. Отмечается, что эти ракеты можно запускать из установок, смонтированных на БТР. И эти возможности вызывают вопросы.

«Очевидно, что вокруг ракеты ЛМУР много неясностей», подчеркнул Пётр Бутовский.