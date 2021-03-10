В США назвали крысиной норой истребитель F-35

Также Смит отметил, что Пентагону стоит подумать над сокращением расходов на линейку F-35 Lightning II, пишет Popular Mechanics. Чиновник заявил, что расходы на содержание истребителя слишком высокие и он хочет «перестать швырять деньги в эту крысиную нору».

Что интересно, издание признаёт правоту Смита. При этом журналисты подмечают, что данный истребитель уже закупило слишком много стран. А это значит, что сворачивание программы представляется слабо осуществимым.

Напомним, что ранее с критикой создания F-35 выступил исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.