В США назвали недостаточным количество комплексов Javelin, поставленных Украине для войны с Россией

Наука и технологии
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В США назвали недостаточным количество комплексов Javelin, поставленных Украине для войны с РоссиейТого, что есть, не хватит
Американский военный эксперт, президент фонда «Потомак» Филипп Карбер оценил количество ПТРК FGM-148 Javelin, которые США поставили Украине для ведения гипотетической войны с Россией.
По мнению Карбера, если предположить, что между Россией и Украиной начнётся война, тех 120 «Джавелинов», которые находятся в распоряжении украинских военных, хватит только для сдерживания российских войск на линии соприкосновения. Но для ведения боевых действий на большей территории, пусковых установок понадобится очень много.
Также он предложил передать Украине часть техники с ПТРК TOW-2, которую американские военные сдают на хранение в возглавляемый им фонд.
Источник: 19FortyFive