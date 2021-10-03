В США назвали «неминуемой» новую пандемию и рассказали, как к ней готовиться

Вот и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая эпидемия вируса обязательно настигнет людей. В связи с этим он поделился советами, как можно подготовиться к ней, сообщает ТАСС.

Так, он предложил определить приоритетные патогены, способные вызвать пандемию. Также специалист считает важным улучшить разработку вакцин и терапевтических препаратов. Акцент на патогенах Фаучи объяснил тем, что именно подобный подход позволяет на раннем этапе спрогнозировать особенности вакцин.

Напомним, что ранее эксперт поделился информацией о том, что если в США вакцинируется большее число граждан, то страна не достигнет показателя в 1 млн умерших из-за COVID-19 человек.