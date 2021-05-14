В США назвали необязательным ношение масок для тех, кто привился вакциной от COVID-19

В CDC заявили, что могут перестать пользоваться масками, так как в их случае в защите нет никакой необходимости, пишет CNET. При этом речь идёт как об улице, так и о транспорте (автобусы, поезда и т.д).

Также им совсем необязательно держать социальную дистанцию и бояться контактировать с больными коронавирусом.

При этом вакцинировавшимся стоит продолжить следить за своим состоянием и в случае недомогания обратиться к врачу. Вместе с тем не стоит забывать о законах — в каждой стране и даже городах они бывают разные.