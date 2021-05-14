Наука и технологии
Сегодня в 09:01
В США назвали необязательным ношение масок для тех, кто привился вакциной от COVID-19
Правда, распространяется «совет» лишь на граждан Штатов
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали свежую информацию. По словам специалистов, люди, которые привились вакцинами от COVID-19, могут не носить маски в публичных местах.
В CDC заявили, что могут перестать пользоваться масками, так как в их случае в защите нет никакой необходимости, пишет CNET. При этом речь идёт как об улице, так и о транспорте (автобусы, поезда и т.д).
Также им совсем необязательно держать социальную дистанцию и бояться контактировать с больными коронавирусом.
При этом вакцинировавшимся стоит продолжить следить за своим состоянием и в случае недомогания обратиться к врачу. Вместе с тем не стоит забывать о законах — в каждой стране и даже городах они бывают разные.