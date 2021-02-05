Наука и технологии
Сегодня в 09:01
В США назвали новое вероятное оружие российского истребителя Су-57
А также раскрыли завесу тайны над его характеристиками
В сети появилась информация о том, что американские специалисты и СМИ назвали новое вероятное оружие, которым будет оснащаться российский истребитель Су-57. Также им, по словам всё тех же экспертов, могут оснащать и ведомый истребителем «Охотник».
Речь идёт об изделии 300М, которое является ракетой класса «воздух-воздух» малой дальности, пишет The Drive. Орудие разрабатывается на основе К-30, а по своим характеристикам будет своеобразным аналогом американской AIM-9X Sidewinder и британской AIM-132 Advanced Short Range Air to Air Missile (ASRAAM).
Размещаться ракета будет во внутренних отсеках летательных аппаратов. В основу боевой единицы лягут лишь российские комплектующие, что выгодно отличает 300М от советских предшественников, оснащавшихся производимыми на Украине компонентами. Также ракете приписывают инфракрасную головку самонаведения (ГСН), с помощью которой она сможет самостоятельно искать цели на расстоянии от 20 до 25 км.