В США назвали новое вероятное оружие российского истребителя Су-57

Речь идёт об изделии 300М, которое является ракетой класса «воздух-воздух» малой дальности, пишет The Drive. Орудие разрабатывается на основе К-30, а по своим характеристикам будет своеобразным аналогом американской AIM-9X Sidewinder и британской AIM-132 Advanced Short Range Air to Air Missile (ASRAAM).

Размещаться ракета будет во внутренних отсеках летательных аппаратов. В основу боевой единицы лягут лишь российские комплектующие, что выгодно отличает 300М от советских предшественников, оснащавшихся производимыми на Украине компонентами. Также ракете приписывают инфракрасную головку самонаведения (ГСН), с помощью которой она сможет самостоятельно искать цели на расстоянии от 20 до 25 км.