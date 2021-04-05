В США назвали оружие, из-за которого Украина никогда не победит Россию

По мнению специалиста, основной российского превосходства станет вооружение из противоракетной обороны, пишет издание. При этом в случае, если война между Россией и Украиной всё начнётся, то именно абсолютное воздушное превосходство обеспечит Москве быструю победу.

В Крыму базируются зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые могут дотянуться до украинских военных объектов в центре и на востоке страны. Российская ЗРК может уничтожать цели в радиусе четырех сотен километров. Украина не сможет преодолеть российскую систему противоракетной обороны. Марк Епископос

Стоит отметить, что специалист и его коллеги уверены, что если градус напряжения на востоке Украины не снизится, то уже совсем скоро можно ожидать вспышки нового масштабного конфликта в регионе.