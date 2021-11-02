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В США назвали причину аварии американской субмарины в Южно-Китайском море

Ей оказалась подводная гора
Официальный портал института ВМС США со ссылкой на представителя Седьмого флота ВМС США Хейли Симс назвал причину резонансной аварии подводной лодки Connecticut типа Seawolf.
В США назвали причину аварии американской субмарины в Южно-Китайском море

Эта субмарина 2 октября столкнулась с неизвестным объектом и была сильно повреждена, а также пострадали 11 членов экипажа. Звучали разные версии произошедшего, в том числе диверсионные действия Китая. Но, как оказалось, причиной аварии стала не отмеченная на карте подводная гора.

Американская подлодка столкнулась с горой во время погружения. В результате были повреждены носовые балластные цистерны. При этом ядерный реактор не пострадал.

«В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Результаты расследования инцидента будут переданы командующему Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралу Карлу Томасу. Именно он определит необходимость привлечения к ответственности», — сообщила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

Источник: РИА Новости