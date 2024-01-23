В США назвали причину взлома госрегулятора и фейковой новости о ETF

Злоумышленники смогли получить доступ к учётной записи ведомства за счёт «подмены SIM-карты». В результате был сброшен пароль для учётной записи SEC в соцсети. Как сообщается, всё время в акаунте использовалась многофакторная аутентификация, но за несколько месяцев до взлома она была отключена поддержкой соцсети по запросу сотрудника SEC.

При этом остаются вопросы, почему оператор изменил SIM-карту для учётной записи и как неавторизованная сторона узнала, какой номер телефона был связан с учётной записью SEC в X.