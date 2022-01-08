В США назвали «проблематичной» просьбу России избавиться от ядерного оружия в Европе

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В США назвали «проблематичной» просьбу России избавиться от ядерного оружия в ЕвропеА также совсем не новой
Некоторое время назад Россия призвала «вывести американское ядерное оружие из Европы». В Вашингтоне, наконец-то, дали комментарий по этому поводу.
Представитель Госдепартамента США высокого ран, в рамках специального телефонного брифинга, заявила, что в Белом доме такие призывы считают проблематичными. При этом, по словам чиновницы, подобная риторика России не является для США «чем-то новым». Якобы ранее в Вашингтоне всё это уже слышали.
Мы в прошлом давали России понять, что они действительно проблематичны для США, и мы заявляли, что до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО останется альянсом, обладающим ядерным оружием. Представитель Госдепа
Напомним, что уже 10 января в Женеве начнутся переговоры между Россией и США. А 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе.
Источник: Lenta.ru