В США назвали «проблематичной» просьбу России избавиться от ядерного оружия в Европе

Представитель Госдепартамента США высокого ран, в рамках специального телефонного брифинга, заявила, что в Белом доме такие призывы считают проблематичными. При этом, по словам чиновницы, подобная риторика России не является для США «чем-то новым». Якобы ранее в Вашингтоне всё это уже слышали.

Мы в прошлом давали России понять, что они действительно проблематичны для США, и мы заявляли, что до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО останется альянсом, обладающим ядерным оружием. Представитель Госдепа

Напомним, что уже 10 января в Женеве начнутся переговоры между Россией и США. А 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе.