В США назвали российское оружие, от которого не смогут защититься украинские военные

Эксперта отметили, что управляемые планирующие бомбы не только гораздо более точны, но и их способность пролетать около 70 км до своих целей также значительно снижает риск быть сбитым по сравнению с полётом прямо над целью с использованием традиционных гравитационных бомб.

В статье издания указывается, что с февраля 2022 года количество боеприпасов данного типа сильно увеличилось из-за наращивания их производства.

Журналисты полагают, что данное решение было принято не только для удовлетворения потребностей специальной военной операции на Украине, но и в целях защиты от расширения НАТО вблизи российских границ.