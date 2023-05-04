В США назвали российское оружие, от которого не смогут защититься украинские военные

В США назвали российское оружие, от которого не смогут защититься украинские военныеЗвучит убедительно
Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб. О том, что украинским силам нечего противопоставить данному виду оружия, заявили эксперты американского журнала Military Watch Magazine.
Эксперта отметили, что управляемые планирующие бомбы не только гораздо более точны, но и их способность пролетать около 70 км до своих целей также значительно снижает риск быть сбитым по сравнению с полётом прямо над целью с использованием традиционных гравитационных бомб.
В статье издания указывается, что с февраля 2022 года количество боеприпасов данного типа сильно увеличилось из-за наращивания их производства.
Журналисты полагают, что данное решение было принято не только для удовлетворения потребностей специальной военной операции на Украине, но и в целях защиты от расширения НАТО вблизи российских границ.