В США назвали самую совершенную российскую подлодку

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В США назвали самую совершенную российскую подлодкуЭто К-560 «Северодвинск»
Военный обозреватель американского издания The National Interest Калеб Ларсон рассказал, какая подлодка считается самой совершенной среди подводных кораблей ВМФ России.
По мнению Ларсона, субмарина К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» остаётся самой совершенной среди российских подводных лодок. Эксперт отметил, что в 2018 году «Северодвинск» в течение нескольких недель находилась в водах Атлантического океана, но так и не была обнаружена.
По словам Ларсона, это стало возможно благодаря корпусу подлодки, выполненному из специальных сплавов, которые отличаются сниженной магнитной сигнатурой. В силу этого корабль остаётся невидимым для локаторов противника. Кроме того, К-560 получила систему управления с высокой степенью автоматизации, что позволило сократить численность экипажа.
Источник: The National Interest