В США назвали слабое место новейшего российского «убийцы» авианосцев

Новинку уже окрестили «убийцей» авианосцев, т.к. её главной целью будет являться данный тип вооружения. При этом американское издание The Drive рассказало, что у ракеты есть определённые недостатки.

По мнению зарубежных журналистов, «Змеевик» может столкнуться с проблемами при целеуказании. В то же время они отмечают, что для наведения ракеты Россия могла бы использовать загоризонтные радары, спутники и разведывательные самолёты.