Наука и технологии
Сегодня в 09:57
1 мин.

В США назвали слабое место новейшего российского «убийцы» авианосцев

Но допустили, что оно будет исправлено
Несколько дней назад стало известно о создании в России новейшей баллистической ракеты «Змеевик». Она должна получить маневрирующее гиперзвуковое боевое оснащение.
В США назвали слабое место новейшего российского «убийцы» авианосцев

Новинку уже окрестили «убийцей» авианосцев, т.к. её главной целью будет являться данный тип вооружения. При этом американское издание The Drive рассказало, что у ракеты есть определённые недостатки.

По мнению зарубежных журналистов, «Змеевик» может столкнуться с проблемами при целеуказании. В то же время они отмечают, что для наведения ракеты Россия могла бы использовать загоризонтные радары, спутники и разведывательные самолёты.

В отличие от Китая, у России в настоящее время нет растущего парка высотных беспилотников с длительным сроком службы, которые могли бы помочь обнаружить вражеский флот и передать информацию о наведении ракетным подразделениям, хотя это также может начать меняться в будущем.

The Drive

В The Drive рассказали, что допускают оснащение новинки головной частью с радиолокационным или инфракрасным датчиком для наведения на конечном участке траектории.

Новости партнеров
Новости партнеров