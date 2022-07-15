В США назвали слабое место новейшего российского «убийцы» авианосцев

В США назвали слабое место новейшего российского «убийцы» авианосцевНо допустили, что оно будет исправлено
Новинку уже окрестили «убийцей» авианосцев, т.к. её главной целью будет являться данный тип вооружения. При этом американское издание The Drive рассказало, что у ракеты есть определённые недостатки.
По мнению зарубежных журналистов, «Змеевик» может столкнуться с проблемами при целеуказании. В то же время они отмечают, что для наведения ракеты Россия могла бы использовать загоризонтные радары, спутники и разведывательные самолёты.
В отличие от Китая, у России в настоящее время нет растущего парка высотных беспилотников с длительным сроком службы, которые могли бы помочь обнаружить вражеский флот и передать информацию о наведении ракетным подразделениям, хотя это также может начать меняться в будущем.
В The Drive рассказали, что допускают оснащение новинки головной частью с радиолокационным или инфракрасным датчиком для наведения на конечном участке траектории.