В США назвали сроки начала производства новейших гиперзвуковых ракет ARRW

Так, согласно обнародованным данным, разворачивать AGM-183 начнут или в следующем или в 2022 году. ”Мы очень близки к тому, чтобы запустить в производство AGM-183 - первое гиперзвуковое оружие США. Это произойдет в 2022 финансовом году. Чтобы размещать на B-52. Это обеспечит нас потенциалом нанесения быстрого удара вне досягаемости средств поражения. Думаю, это создает хорошую дилемму для противника”, - поделился представитель ВВС США.

Также он рассказал, что в первую очередь гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.