В США назвали страны, которые всё больше интересуются российской военной техникой

Это объясняется санкциями со стороны США и их партнёров. Страны Персидского залива годами не могли даже посмотреть в сторону приобретения современных систем РЭБ и истребителей, в частности, это касается F-35 Lightning II. А поскольку многие санкции продолжают действовать, это может спровоцировать новый толчок в заинтересованности в российской технике.

Ульрихсен отметил, что на проходящей сейчас в ОАЭ выставке военных технологий и вооружений IDEX 2023, американские, европейские и российские оборонные системы стоят практически рядом друг с другом по развитию. А на Украине происходит реальное соревнование между ними.

«Годы США и других международных санкций в отношении российских организаций не помешали странам по всему миру, в том числе близким партнёрам Соединённых Штатов в сфере политики и безопасности в Персидском заливе, продолжать взаимодействие с российскими компаниями, в том числе государственными и подпадающими под санкции», — заявил учёный.