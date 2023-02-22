В США назвали страны, которые всё больше интересуются российской военной техникой

В США назвали страны, которые всё больше интересуются российской военной техникойЭто страны Персидского залива
В США рассказали, что на фоне санкций, страны Персидского залива всё больше интересуются российской военной техникой. Научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса (США) Кристиан Ульрихсен рассказал, что в странах Персидского залива растёт интерес к российской военной технике и вооружениям.
Фото: Breakingdefense.com
Это объясняется санкциями со стороны США и их партнёров. Страны Персидского залива годами не могли даже посмотреть в сторону приобретения современных систем РЭБ и истребителей, в частности, это касается F-35 Lightning II. А поскольку многие санкции продолжают действовать, это может спровоцировать новый толчок в заинтересованности в российской технике.
Ульрихсен отметил, что на проходящей сейчас в ОАЭ выставке военных технологий и вооружений IDEX 2023, американские, европейские и российские оборонные системы стоят практически рядом друг с другом по развитию. А на Украине происходит реальное соревнование между ними.
«Годы США и других международных санкций в отношении российских организаций не помешали странам по всему миру, в том числе близким партнёрам Соединённых Штатов в сфере политики и безопасности в Персидском заливе, продолжать взаимодействие с российскими компаниями, в том числе государственными и подпадающими под санкции», — заявил учёный.