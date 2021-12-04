В США назвали технологию, которая опускает их страну до уровня России и Китая

При этом Гриффин отметил, что ни Россия, ни Китай не обладают столь развитыми и слаженными конвенциональными вооружёнными силами, как США. Но преимущество потенциальных противников Америки в том, что они «опускают» страну до необходимости развивать такую же грубую и разрушительную технологию, как гиперзвук.

Также Гриффин посетовал на уровень финансирования таких технологий в России и Китае по сравнению со стоимостью, например, авианосцев, против которых гиперзвуковые ракеты могут использоваться. ««Они запускают ракету стоимостью, может быть, несколько миллионов долларов или даже десятки миллионов долларов, и две или три из них могут уничтожить авианосец», — подчеркнул чиновник.

Он призвал американские власти увеличить финансирование разработки собственного гиперзвукового оружия, а также активнее развивать спутниковые группировки, которые позволят отслеживать ракетные угрозы на любых участках.