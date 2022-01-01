В США назвали топ-5 самых смертоносных российских оружия

В США назвали топ-5 самых смертоносных российских оружияПрактически все они представлены в разных категориях
По словам специалиста, первой такой установкой является разрабатываемая торпеда «Посейдон». Радиус действия снаряда он охарактеризовал как «огромный».
Это оружие пугает, потому что оно может быть нацелено на города США на любом побережье. Россия планирует запустить «Посейдон» со своей подводной лодки К-329 «Белгород».
При этом званием «особенно мощного» оружия специалист наградил зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Также он отметил ударный вертолёт Ми-28НМ, ракетные комплексы «Ярс» и ЗРПК «Панцирь С-1».
Последний, по заявлениям Иствуда, способен уничтожать приближающиеся баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Более того, модернизированные варианты орудия оснащены улучшенным радаром, а также увеличенной дальностью обнаружения.