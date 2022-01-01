В США назвали топ-5 самых смертоносных российских оружия

При этом званием «особенно мощного» оружия специалист наградил зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Также он отметил ударный вертолёт Ми-28НМ, ракетные комплексы «Ярс» и ЗРПК «Панцирь С-1».

Последний, по заявлениям Иствуда, способен уничтожать приближающиеся баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Более того, модернизированные варианты орудия оснащены улучшенным радаром, а также увеличенной дальностью обнаружения.