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В США назвали топ-5 самых смертоносных российских оружия

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В сети появился материал, в котором экс-офицер армии США Брент Иствуд перечислил сразу пять смертоноснейших вооружения России.
В США назвали топ-5 самых смертоносных российских оружия

По словам специалиста, первой такой установкой является разрабатываемая торпеда «Посейдон». Радиус действия снаряда он охарактеризовал как «огромный».

Это оружие пугает, потому что оно может быть нацелено на города США на любом побережье. Россия планирует запустить «Посейдон» со своей подводной лодки К-329 «Белгород».

Брент Иствуд

При этом званием «особенно мощного» оружия специалист наградил зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Также он отметил ударный вертолёт Ми-28НМ, ракетные комплексы «Ярс» и ЗРПК «Панцирь С-1».

Последний, по заявлениям Иствуда, способен уничтожать приближающиеся баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Более того, модернизированные варианты орудия оснащены улучшенным радаром, а также увеличенной дальностью обнаружения.

Источник: 19FortyFive
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