В США назвали топ-5 видов оружия Украины в потенциальной войне с Россией

Список состоит из пяти видов оружия. Первым в нём значится танк Т-64БВ — на данный момент, по данным издания, у Украины имеется около 210 таких боевых машин. Отличительной особенностью орудия являются улучшенные ночные прицелы, спутниковая навигация и усиленная динамическая защита.

Следом за ним идёт американский переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. Ему журналисты приписали такое качество, как «выстрелил и забыл», что может быть очень удобно во время конфликта.

На третьем месте расположилась украинская реактивная система залпового огня «Ольха-М», а на четвёртом — противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П».

Завершает же список шестиколесная гаубица «Богдана» производства украинских инженеров. Она «может производить от четырёх до восьми выстрелов в минуту и ​​имеет дальность стрельбы 40 км».