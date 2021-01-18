В США назвали условие для победы страны в мировой войне

Так, военно-воздушные силы (ВВС) Соединённых Штатов «должны быть готовы к установлению господства в воздухе в первый день войны», передаёт слова эксперта издание Breaking Defense. В противном случае, прочие военные службы не успеют присоединиться к конфликту.

При этом представитель министра ВВС отметил, что новейший истребитель F-35 Lightning II до сих пор остаётся недоступен для массовых закупок. Он заявил, что хоть базовая цена боевого самолёта и является достаточно конкурентной, об эксплуатационных расходах на самолет подобного сказать у него не получается.