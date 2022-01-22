В США назвали вооружение, которое могут поставить Украине

Сообщается о ПТРК AGM-148 Javelin, РСЗО M142 High Mobility Artillery Rocket System, ПЗРК FIM-92 Stinger, очках ночного видения AN/PVS-15, а также модифицируемых придорожных бомбах.

«Американское оружие, отправляемое на Украину, должно быть простым в использовании, недорогим и трудноуничтожаемым русскими. Истребитель F-35, находящийся на украинском аэродроме, был бы самым мощным оружием с обеих сторон, но его легко уничтожить на земле», — отметили обозреватели американского издания Popular Mechanics.