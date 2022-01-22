В США назвали вооружение, которое могут поставить Украине

Наука и технологии
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В США назвали вооружение, которое могут поставить УкраинеЭто т.н. арсенал демократии
В США назвали вооружения, которые поставят Украине в рамках помощи для отражения «российской агрессии». Сумма, о которой идёт речь, составляет порядка $200 млн, в неё входит «арсенал демократии», с помощью которого Украина собирается обороняться.
Сообщается о ПТРК AGM-148 Javelin, РСЗО M142 High Mobility Artillery Rocket System, ПЗРК FIM-92 Stinger, очках ночного видения AN/PVS-15, а также модифицируемых придорожных бомбах.
«Американское оружие, отправляемое на Украину, должно быть простым в использовании, недорогим и трудноуничтожаемым русскими. Истребитель F-35, находящийся на украинском аэродроме, был бы самым мощным оружием с обеих сторон, но его легко уничтожить на земле», — отметили обозреватели американского издания Popular Mechanics.
Источник: Popular Mechanics