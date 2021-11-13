В США не нашли ничего передового в российском истребителе Су-75 Checkmate

По мнению эксперта, российский самолёт, который в будущем получит индекс Су-75, также неэффективен против американских и европейских истребителей четвёртого поколения. Причину Абулафия видит в том, что многие страны, которые бы могли стать покупателями Checkmate, не хотят иметь с современной Россией стратегических отношений.

И в целом аналитик критично оценивает достижения российской военной промышленности. «Не похоже, что есть какое-то ощущение, что они предлагают передовые вещи», — отозвался Абулафия о российской военной промышленности.