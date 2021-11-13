В США не нашли ничего передового в российском истребителе Су-75 Checkmate

Наука и технологии
Вчера в 23:03
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В США не нашли ничего передового в российском истребителе Су-75 CheckmateИ посчитали его безопасным для американских самолётов
Авиационный аналитик компании Teal Group Ричард Абулафия рассказал изданию Breaking Defense, что российский лёгкий тактический истребитель Checkmate не представляет угрозы для американского истребителя F-35 Lightning II.
По мнению эксперта, российский самолёт, который в будущем получит индекс Су-75, также неэффективен против американских и европейских истребителей четвёртого поколения. Причину Абулафия видит в том, что многие страны, которые бы могли стать покупателями Checkmate, не хотят иметь с современной Россией стратегических отношений.
И в целом аналитик критично оценивает достижения российской военной промышленности. «Не похоже, что есть какое-то ощущение, что они предлагают передовые вещи», — отозвался Абулафия о российской военной промышленности.
Источник: Breaking Defense