В США не смогли справиться со смертельно опасной проблемой одной из вакцин

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В США не смогли справиться со смертельно опасной проблемой одной из вакцинИ из-за этого её могут отменить
США, как оказалось, могут запретить одну из вакцин от COVID-19 — Johnson&Johnson. Связано это с нерешёнными проблемами средства с образованием тромбов у привитых.
Соответствующий вопрос будет поднят в рамках заседания Консультативной группы Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDCP). Ожидается, что встреча пройдёт уже сегодня, 16 декабря 2021 года.
По данным источника, близкого к ситуации, на суд группы будут представлены новые сведения о случаях образования тромбов у привитых вакциной Johnson&Johnson. Известно, что в основном проблемы наблюдались у женщин молодого и среднего возраста.
И хоть смертельные случаи крайне редки, но они всё же были. Всего из-за образования тромбов погибли девять человек.
Сообщается, что одной из рекомендаций группы может стать переход на использование вакцины Pfizer.
Источник: The Washington Post