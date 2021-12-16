В США не смогли справиться со смертельно опасной проблемой одной из вакцин

Соответствующий вопрос будет поднят в рамках заседания Консультативной группы Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDCP). Ожидается, что встреча пройдёт уже сегодня, 16 декабря 2021 года.

По данным источника, близкого к ситуации, на суд группы будут представлены новые сведения о случаях образования тромбов у привитых вакциной Johnson&Johnson. Известно, что в основном проблемы наблюдались у женщин молодого и среднего возраста.

И хоть смертельные случаи крайне редки, но они всё же были. Всего из-за образования тромбов погибли девять человек.

Сообщается, что одной из рекомендаций группы может стать переход на использование вакцины Pfizer.