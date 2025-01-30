В США небольшая компания начнёт производить «бюджетные» гиперзвуковые ракеты

Как заявили представители компании, «Castelion стремится нарушить рынок гиперзвукового оружия, применяя методы коммерческой космической промышленности для производства ракет». Гиперзвуковые ракеты, которые могут достигать скорости в пять раз превышающей скорость звука и имеют манёвренность в середине полёта, являются приоритетом для Пентагона в связи с наращиванием потенциала Китая и России.

«Это оружие сочетает в себе скорость баллистических ракет и манёвренность крылатых ракет. Они могут поражать укреплённые или чувствительные ко времени цели, находясь на высоте 40-100 километров в верхних слоях атмосферы, и обладают манёвренностью, затрудняющей их перехват», — сказано в пресс-релизе стартапа.

Компания уже привлекла $70 млн в рамках серии А и получила венчурный долг в размере $30 млн от банка Silicon Valley Bank.

Такая инициатива находит отклик в Белом доме, так как у США достаточно давно наблюдались проблемы с производством гиперзвуковых ракет.