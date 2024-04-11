В США новый закон хочет раскрыть, на каких данных обучались ИИ

Отчеты должны включать подробное описание материалов, а также ссылку на сам набор данных, если он общедоступен. Это требование будет распространяться на любые изменения в датасетах.

Компании обязаны подавать отчёты не позднее, чем за 30 дней до выпуска в открытый доступ ИИ-модели, обученной с использованием данного датасета.

Закон не будет иметь обратной силы, однако к нему будут привязаны последующие изменения в наборах данных уже существующих ИИ-платформ.

Законопроект задевает наболевшую тему: жалобы художников, писателей и других авторов на то, что ИИ-модели часто обучаются на материалах, защищенных авторским правом, без разрешения.

Вопросы авторского права и искусственного интеллекта всегда были сложными, особенно учитывая нерешенный спор о том, насколько ИИ меняет или имитирует защищенный контент. Авторы вынуждены обращаться к судебным искам, чтобы отстоять свои права.