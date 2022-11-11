В США объединили работу пусковых установок Javelin и ракет Stinger

Для этого оригинальные Javelin были модифицированы. Новая модель установки получила название LWCLU — Javelin Lightweight Command Launch Unit. Стала в 3 раза легче предыдущей модели, в неё встроили инфракрасную оптику. Также обновлённая Javelin способна обнаруживать цели с дальностью видимости ночью в 2 раза большей, чем раньше, и в 3 раза большей дальностью видимости днём, независимо от погодных условий.

Испытания модернизированной ракетной установки проводились с 2020 года, но известно о них стало только сейчас. Испытания проводились в рамках проекта Convergence. Тогда с помощью ракеты Stinger, выпущенной из модернизированной Javelin, был поражён беспилотник.