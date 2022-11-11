В США объединили работу пусковых установок Javelin и ракет Stinger

В США объединили работу пусковых установок Javelin и ракет StingerБазовый модели Javelin модернизировали
Стало известно, что американские военные научились применять ракеты Stinger из пусковых ракетных установок Javelin.
Для этого оригинальные Javelin были модифицированы. Новая модель установки получила название LWCLU — Javelin Lightweight Command Launch Unit. Стала в 3 раза легче предыдущей модели, в неё встроили инфракрасную оптику. Также обновлённая Javelin способна обнаруживать цели с дальностью видимости ночью в 2 раза большей, чем раньше, и в 3 раза большей дальностью видимости днём, независимо от погодных условий.
Испытания модернизированной ракетной установки проводились с 2020 года, но известно о них стало только сейчас. Испытания проводились в рамках проекта Convergence. Тогда с помощью ракеты Stinger, выпущенной из модернизированной Javelin, был поражён беспилотник.