В США обеспокоены преследованием американского спутника российскими аппаратами

Об этом пишет издание TIME, уточняя, что речь идет о спутнике для разведки USA-245 американского производства, а также о российском космическом аппарате "Космос-2542", запуск которого состоялся в прошлом году. Стоит отметить, что впоследствии от отечественного аппарата отделился небольшой спутник-инспектор.

Так, Рэймонд заявляет, что "Космос-2542" после запуска начал сближаться с американским спутником, а после “разделения” два спутника и вовсе приблизились вплотную. Он отметил, что расстояние между аппаратами периодами составляет порядка 160 км. ”Мы считаем подобные действия нетипичными и вызывающими беспокойство. Это может потенциально создать опасную ситуацию в космосе”, - заключил генерала ВВС Рэймонд.